Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania sul circuito di Sachsering, chiudendo davanti agli altri piloti. Dopo aver già trionfato nella Sprint Race di sabato, il pilota ha concluso la gara di domenica con il miglior tempo, portandosi più vicino alla vetta del campionato. La vittoria rappresenta un risultato importante nella classifica generale e si inserisce in un weekend senza rivali.

Marc Marquez conquista il GP di Germania, ultimo appuntamento per la MotoGP prima della sosta estiva, chiudendo così un weekend perfetto, che l’ha visto anche vittorioso nella Sprint Race di sabato. Si tratta del decimo successo al Sachsering per lo spagnolo, che eguaglia così il record di Giacomo Agostini. Solo il pilota italiano aveva vinto dieci volte in top class sullo stesso circuito: era stato a Imatra, in Finlandia. Troppo Marquez insomma per le due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez, che chiudono sul secondo e terzo gradino del podio senza mai impensierire il pilota della Ducati. L’operazione rimonta, iniziata in sordina a inizio giugno, sembra materializzarsi sempre di più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - MotoGP, Marc Marquez domina al Sachsering e riapre il Mondiale. Ora la vetta è più vicina

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MARC MÁRQUEZ ARRASA EN SACHSENRING Y APRIETA EL MUNDIAL DE MOTOGP 2026

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