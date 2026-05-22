Mondiali 2030 rivoluzione UEFA | qualificazioni più morbide per l’Italia

La UEFA ha annunciato una revisione del sistema di qualificazione ai Mondiali 2030, con l’obiettivo di rendere il percorso più semplice per le squadre europee. La modifica prevede un nuovo formato che potrebbe favorire alcune nazionali, tra cui l’Italia, rendendo più accessibile la qualificazione alla fase finale del torneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore per questa edizione, con l’intento di ottimizzare il processo di selezione dei team europei.

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