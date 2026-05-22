Mondiali 2030 rivoluzione UEFA | qualificazioni più morbide per l’Italia
La UEFA ha annunciato una revisione del sistema di qualificazione ai Mondiali 2030, con l’obiettivo di rendere il percorso più semplice per le squadre europee. La modifica prevede un nuovo formato che potrebbe favorire alcune nazionali, tra cui l’Italia, rendendo più accessibile la qualificazione alla fase finale del torneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore per questa edizione, con l’intento di ottimizzare il processo di selezione dei team europei.
La UEFA cambia il sistema di qualificazione ai Mondiali 2030 e per l’Italia potrebbe aprirsi finalmente una strada meno complicata verso la Coppa del Mondo. Dopo tre mancate qualificazioni consecutive, gli azzurri guardano con attenzione alla nuova formula studiata dall’organismo europeo in vista del torneo che si giocherà tra Spagna, Marocco e Portogallo. L’obiettivo della riforma sarebbe quello di proteggere maggiormente le Nazionali con ranking FIFA più alto, evitando che una singola sconfitta possa compromettere un intero percorso di qualificazione. Una novità che potrebbe favorire proprio l’Italia, reduce da anni difficili sul piano internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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