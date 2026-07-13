Gerry Cardinale ha effettuato un sorvolo in elicottero, simile a quello noto di Silvio Berlusconi, ma ha spiegato che si tratta di una scelta pratica e logistica, non di un gesto imitativo. La sua attività si concentra su operazioni di mercato e investimenti, con un’estate intensa che coinvolge questioni finanziarie e strategiche. La decisione di usare l’elicottero è stata motivata da esigenze di lavoro, evitando discussioni o interpretazioni diverse.

Ci portiamo avanti con il lavoro, in modo da evitare qualsiasi discussione: non si è trattato di emulare le celebri planate di Silvio Berlusconi su Milanello, scena vista e rivista centinaia di volte in trent’anni, ma di una semplice soluzione funzionale e logistica. Veder arrivare, però, Gerry Cardinale nel giorno del raduno per l’inizio della nuova stagione planando dal cielo ha fatto impressione a molti milanisti, riportando la testa ai bei tempi che furono. Il numero uno di RedBird è diventato il centro del Milan. Lo aveva detto, poco creduto, nelle ore successive al fallimento della qualificazione alla Champions League e dell’azzeramento dei vertici sportivi, e sta tenendo fede alla promessa. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - L’estate “pazza” di Gerry Cardinale: soldi, mercato e l’elicottero come Berlusconi

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