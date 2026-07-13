Leonardo advisor della Nazionale | perché Maldini lo ha voluto al suo fianco e da dove nasce la sua scelta
Leonardo torna nel calcio come advisor della Nazionale, affiancando Maldini. La sua presenza deriva dalla lunga esperienza come calciatore, allenatore e direttore sportivo. La decisione di coinvolgerlo nasce dalla volontà di sfruttare le sue competenze nel settore. Leonardo assume un ruolo di supporto strategico, senza incarichi tecnici diretti. La sua nomina segna un ritorno nel mondo del calcio dopo diverse esperienze professionali in altri ambiti.
Leonardo in Nazionale, il nuovo ruolo accanto a Maldini per l’ex Milan: il passato da calciatore, allenatore, direttore sportivo e non solo. Leonardo torna nel calcio con un ruolo diverso rispetto al passato. Non più direttore sportivo operativo come ai tempi del Psg, ma advisor della Nazionale e consulente diretto di Paolo Maldini, nuovo riferimento tecnico del Club Italia. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dietro questa scelta c’è una logica precisa: esperienza internazionale, rapporti istituzionali e una conoscenza profonda del calcio mondiale. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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