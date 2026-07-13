Leonardo in Nazionale, il nuovo ruolo accanto a Maldini per l’ex Milan: il passato da calciatore, allenatore, direttore sportivo e non solo. Leonardo torna nel calcio con un ruolo diverso rispetto al passato. Non più direttore sportivo operativo come ai tempi del Psg, ma advisor della Nazionale e consulente diretto di Paolo Maldini, nuovo riferimento tecnico del Club Italia. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dietro questa scelta c’è una logica precisa: esperienza internazionale, rapporti istituzionali e una conoscenza profonda del calcio mondiale. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Leonardo advisor della Nazionale: perché Maldini lo ha voluto al suo fianco e da dove nasce la sua scelta

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LEONARDO: Nessuno può dire che un algoritmo sia meglio di Maldini al Milan - BEHIND

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