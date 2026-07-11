Rivoluzione Nazionale |  Paolo Maldini è il nuovo Dt al suo fianco c’è Leonardo

Da notizieaudaci.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Nazionale italiana di calcio ha annunciato il nuovo direttore tecnico, scegliendo Paolo Maldini. Al suo fianco ci sarà Leonardo, anche lui coinvolto nel ruolo tecnico. La decisione rende ufficiale un cambio di rotta nella gestione della squadra, con Maldini e Leonardo pronti a lavorare insieme. La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri.

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Svolta azzurra. La Nazionale italiana di calcio volta ufficialmente pagina e affida le proprie chiavi tecniche a una delle leggende più amate del calcio mondiale.  Paolo Maldini è il nuovo Direttore Tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal neo-eletto presidente della Federazione, Giovanni Malagò, intervenuto durante la trasmissione Tg2 Post per illustrare i dettagli del nuovo corso azzurro. Ad affiancare lo storico capitano azzurro ci sarà una vecchia conoscenza del nostro calcio: il brasiliano Leonardo, che assumerà il ruolo strategico di advisor. I vertici della federazione e la nuova dirigenza hanno già sottoscritto un accordo blindato di 4 anni, ponendo le basi per un progetto a lungo termine volto a rifondare l’intera filiera del calcio italiano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Rivoluzione in FIGC Paolo Maldini verso la Nazionale

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