Legge elettorale Vannacci attacca il centrodestra sulle preferenze | Le segreterie vogliono mantenere il potere
Roberto Vannacci ha criticato il centrodestra per la mancata intesa sulla legge elettorale, sostenendo che le segreterie dei partiti vogliono mantenere il potere. Ha ribadito la sua richiesta di una legge basata sulle preferenze, sottolineando la necessità di cambiare il sistema attuale. La discussione tra i partiti della coalizione si è conclusa senza accordo, lasciando irrisolto il tema delle preferenze elettorali.
Roberto Vannacci torna a chiedere una legge elettorale fondata sulle preferenze e critica il centrodestra dopo la fumata nera emersa nel confronto tra i partiti della coalizione. In un colloquio con LaPresse, il leader di Futuro Nazionale sostiene che la scelta di non introdurre le preferenze favorisca il controllo delle segreterie sui candidati e allontani gli elettori dai processi decisionali. Lo scontro sulle preferenze. Per Vannacci, il mancato accordo rappresenta un segnale negativo. “Molto male, ancora una volta le segreterie dei partiti vogliono il potere accentrato per mettere i loro amici, amichetti, amanti, editori”, afferma, ribadendo che il suo movimento continua a sostenere un sistema elettorale senza listini bloccati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Nuova LEGGE ELETTORALE alla camera. Vannacci ora deciderà chi vince
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