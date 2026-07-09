Legge elettorale Vannacci attacca il centrodestra sulle preferenze | Le segreterie vogliono mantenere il potere

Notizia in breve

Roberto Vannacci ha criticato il centrodestra per la mancata intesa sulla legge elettorale, sostenendo che le segreterie dei partiti vogliono mantenere il potere. Ha ribadito la sua richiesta di una legge basata sulle preferenze, sottolineando la necessità di cambiare il sistema attuale. La discussione tra i partiti della coalizione si è conclusa senza accordo, lasciando irrisolto il tema delle preferenze elettorali.