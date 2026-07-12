L’esame della nuova legge elettorale alla Camera dei deputati inizia martedì. Il testo, già approvato dalla Commissione Affari costituzionali, sarà ora discusso in aula. Il centrodestra punta a portare a termine l’iter legislativo entro l’estate. La discussione si svolgerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di arrivare a una versione definitiva prima della pausa estiva. Non sono stati ancora definiti i tempi esatti delle votazioni.

A partire dal prossimo martedì, inizierà alla Camera dei deputati l’esame dellanuova legge elettorale, dopo che il testo è stato già licenziato dalla Commissione Affari costituzionali. L’obiettivo della maggioranza di centrodestra, come già ampiamente dichiarato nelle ultime settimane, è quello digiungere all’approvazione entro la pausa estiva, strategia che permetterebbe un’eventuale conversione definitiva alSenatoin tempo utile per mantenere aperta ogni opzione in vista delleelezioni politiche del 2027. Come infatti filtra da più parti all’interno della coalizione al governo, tra i partiti ci si chiede se sia effettivamenteconveniente modificare la disciplina del votoo se non sarebbe più conveniente affrontare la prossima tornata elettorale con la legge oggi in vigore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Legge elettorale, martedì inizia l’esame alla Camera: centrodestra punta ad approvazione entro l’estate

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