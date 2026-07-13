Legge elettorale emendamento sul voto ai fuorisede troppo rigido Il Pd | Così è solo un bluff
L'emendamento sulla legge elettorale che limita il voto ai fuorisede viene accusato di essere troppo restrittivo. Il Partito Democratico critica il provvedimento, definendolo un bluff. La segretaria dei Giovani Democratici afferma che non può essere usato come copertura per un'operazione di potere. La questione riguarda le modalità di voto per chi si trova fuori sede e le restrizioni previste nel testo approvato.
La segretaria dei Giovani democratici Virginia Libero: “Non può diventare la foglia di fico di un'operazione di potere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Legge elettorale, Conte: Serve emendamento per il voto dei FUORISEDE
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