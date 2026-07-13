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© Repubblica.it - Legge elettorale, emendamento sul voto ai fuorisede troppo rigido. Il Pd: “Così è solo un bluff”

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Legge elettorale, Conte: Serve emendamento per il voto dei FUORISEDE

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Legge elettorale, arriva il voto per i fuorisede. L’emendamento del centrodestra: “Abbiamo mantenuto l’impegno”Il Parlamento ha approvato un emendamento alla legge elettorale che introduce il voto per i cittadini fuorisede.

Voto ai giovani fuorisede, presentato l’emendamento Roscani. FdI: “Il Pd ne parlava, noi lo facciamo…”È stato presentato un emendamento riguardante il voto dei giovani fuorisede, promosso da un deputato di destra.

Temi più discussi: Legge elettorale: arriva un emendamento della maggioranza sul voto per i fuori sede; Legge elettorale, il 14 riprende l'iter in Aula. I nodi ancora da sciogliere; Legge elettorale, è l’ora del tour de force; Donzelli e il nodo preferenze nella legge elettorale: Lavoriamo a emendamento di tutto il centrodestra. E sfida le opposizioni: Non chiedano il voto segreto e poi vediamo.

Legge elettorale: fonti, sulle preferenze per ora relatore si rimetterà all'Aula. L'emendamento è firmato da Fdi-Nm-Udc sulle preferenze #ANSA x.com

Legge elettorale, emendamento FdI-Nm-Udc: capilista bloccati e fino a 3 preferenzeL'emendamento prevede anche la regola sul rispetto dell'alternanza di genere tra i 6 nomi che saranno già scritti sulla scheda. Il centrodestra presenta anche emendamento che riduce le circoscrizioni ... rainews.it

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