È stato presentato un emendamento riguardante il voto dei giovani fuorisede, promosso da un deputato di destra. Il partito di destra ha affermato di aver realizzato questa misura, mentre il Partito Democratico si era opposto o non aveva modificato la normativa in passato. La proposta mira a migliorare le modalità di voto per i giovani che studiano o lavorano fuori dalla propria regione di residenza.

Mentre il Pd si lamentava del voto fuorisede, senza aver cambiato nulla quando ne aveva avuto la possibilità, i giovani di destra hanno lavorato per concretizzare la misura in sede parlamentare. Proprio oggi è stato presentato alla Camera “ l’emendamento Roscan i” alla bozza della nuova legge elettorale, per consentire ai giovani lontani dalla propria regione di poter partecipare alle votazioni senza doversi spostare nel luogo di residenza dal domicilio provvisorio dovuto agli studi. Con il presidente di Gioventù nazionale, da cui prende il nome la misura, si è congratulato il deputato di FdI Giovanni Donzelli: «Complimenti a Fabio Roscani che, insieme anche agli altri ragazzi del dei movimenti giovanili del centrodestra, hanno elaborato questo emendamento che secondo me è realizzabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Voto ai giovani fuorisede, presentato l’emendamento Roscani. FdI: “Il Pd ne parlava, noi lo facciamo…”

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