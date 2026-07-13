Legge elettorale depositati oltre 200 emendamenti | cosa prevede quello di FdI sulle preferenze

Entro le 14 di oggi sono stati depositati oltre 200 emendamenti alla nuova legge elettorale. La discussione riprenderà alla Camera martedì 14 luglio. Tra le proposte, un emendamento di Fratelli d’Italia riguarda le preferenze, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue modifiche o sulle altre proposte presentate. La legge elettorale è in fase di esame parlamentare e il termine per i depositi si è concluso oggi.

È scaduto alle 14 il termine per la presentazione degli emendamenti alla nuova legge elettorale, il cui esame alla Camera riprenderà martedì 14 luglio. In tutto ne sono stati depositati oltre 200. Tra essi anche la proposta di modifica, firmata da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Unione di Centro, ma non da Forza Italia e Lega, che prevede il capolista bloccato e a seguire la possibilità di mettere fino a tre preferenze di cui una di genere tra i sei nomi già scritti sulla scheda che saranno alternati in ordine di genere. Cosa prevede la proposta di FdI, Noi Moderati e Udc. Nella proposta di Fratelli d’Italia, Noi moderati e Unione di... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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