Legge elettorale depositati oltre 200 emendamenti Anche M5S ne presenta uno sulle preferenze
Sono stati depositati oltre 200 emendamenti alla legge elettorale, tra cui uno del Movimento 5 Stelle che riguarda le preferenze. La proposta di modifica è stata presentata dalla maggioranza, composta da Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc, ma non include le firme di Forza Italia e Lega. La presentazione degli emendamenti fa parte del percorso parlamentare in corso sulla riforma elettorale.
Nella maggioranza, come anticipato da Repubblica, la proposta di modifica è arrivata da FdI insieme a Noi moderati e all’Udc. Ma senza la firma di Forza Italia e Lega. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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