legge elettorale depositati oltre 200 emendamenti anche m5s ne presenta uno sulle preferenze

Notizia in breve

Sono stati depositati oltre 200 emendamenti alla legge elettorale, tra cui uno del Movimento 5 Stelle che riguarda le preferenze. La proposta di modifica è stata presentata dalla maggioranza, composta da Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc, ma non include le firme di Forza Italia e Lega. La presentazione degli emendamenti fa parte del percorso parlamentare in corso sulla riforma elettorale.