Legge elettorale alla Camera come funziona e cosa c’è ancora da decidere
La legge elettorale sarà nuovamente discussa alla Camera a partire dal 14 luglio, dopo l’arrivo del testo previsto per il giorno precedente. Il dibattito riprenderà una volta scaduto il termine per la presentazione degli ultimi emendamenti. Restano ancora da definire alcuni aspetti del testo, mentre il procedimento parlamentare è in fase di ripresa.
La legge elettorale sta per riprendere il suo percorso parlamentare. Il testo arriverà alla Camera nella giornata di oggi 13 luglio e il dibattito riprenderà il 14, dopo che sarà scaduto il termine per presentare gli ultimi emendamenti. Il problema da risolvere, per la maggioranza, rimangono le preferenze, su cui Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non sono d’accordo. Al di là del voto ai fuori sede, l’opposizione non ha intenzione di collaborare sulla legge elettorale, che secondo i leader del “campo largo” non sarebbe una priorità per il Paese. Come funziona la nuova legge elettorale. I punti fermi della nuova legge elettorale sono stati fissati dal Governo e arrivano oggi alla Camera, dove il testo potrà essere modificato tramite gli emendamenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Legge elettorale, come funziona e cosa cambia
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