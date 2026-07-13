Legge elettorale alla Camera come funziona e cosa c’è ancora da decidere

La legge elettorale sta per riprendere il suo percorso parlamentare. Il testo arriverà alla Camera nella giornata di oggi 13 luglio e il dibattito riprenderà il 14, dopo che sarà scaduto il termine per presentare gli ultimi emendamenti. Il problema da risolvere, per la maggioranza, rimangono le preferenze, su cui Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non sono d’accordo. Al di là del voto ai fuori sede, l’opposizione non ha intenzione di collaborare sulla legge elettorale, che secondo i leader del “campo largo” non sarebbe una priorità per il Paese. Come funziona la nuova legge elettorale. I punti fermi della nuova legge elettorale sono stati fissati dal Governo e arrivano oggi alla Camera, dove il testo potrà essere modificato tramite gli emendamenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Legge elettorale, come funziona e cosa cambia

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