Legale di Ranucci | insinuazioni su ‘finto attentato’ presentata denuncia

L’avvocato di Sigfrido Ranucci ha annunciato di aver presentato una denuncia querela per diffamazione. La denuncia riguarda le insinuazioni su un presunto “finto attentato” avvenuto davanti alla casa del conduttore di Report, avvenuto nell’ottobre scorso. Ranucci era stato oggetto di un attentato dinamitardo in quella occasione. La denuncia è rivolta alle persone che hanno diffuso queste affermazioni senza basi verificabili.

Una denuncia querela per diffamazione. A renderlo noto l’avvocato Roberto De Vita, legale del conduttore di Report Sigfrido Ranucci vittima nell’ottobre di un attentato dinamitardo davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano. “In relazione alla diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa, congetture e insinuazioni che hanno trasformato, mediante esplicite allusioni, la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario, attraverso espressioni che affermano o suggeriscono di un ‘finto attentato’ e altre analoghe formulazioni e di vantaggi conseguenti, la cui ricaduta umana e professionale è di inaudita gravità, Sigfrido Ranucci ha presentato denuncia e querela per diffamazione pluriaggravata ed altri reati“. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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