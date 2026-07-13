Un giornalista ha presentato denuncia per diffamazione in seguito a un attentato subito. Il legale sostiene che la vittima dell’attentato sia stata fatta passare come beneficiario di un’esplosione. Inoltre, sono stati diffusi atti riservati, che sarebbero finiti nelle mani di giornalisti non autorizzati. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti per tutelare la propria posizione.

“La vittima dell’attentato fatta passare come beneficiario”. E poi atti riservati dati in mano ai giornalisti da chi invece era tenuto al segreto. Da qui la decisione: denunciare a chi di dovere. È la scelta fatta dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci e comunicata dal suo avvocato, Roberto De Vita. Che ha spiegato (testualmente): “Il mio assistito ha presentato denuncia e querela per diffamazione pluriaggravata ed altri reati” in relazione “alla diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa, congetture ed insinuazioni che hanno trasformato, mediante esplicite allusioni, la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario, attraverso espressioni che affermano o suggeriscono di un ‘finto attentato’ e altre analoghe formulazioni e di vantaggi conseguenti, la cui ricaduta umana e professionale è di inaudita gravità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Ranucci, il giornalista presenta denuncia per diffamazione. Il suo legale: “La vittima della bomba fatta passare per beneficiario”

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