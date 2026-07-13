le ztl del comune sono illegittime

Dopo lo spegnimento di dieci autovelox su diciassette, ora le zone a traffico limitato sono sotto esame. Le Ztl di Milano, tra cui Area B e Area C, sono state dichiarate illegittime da un'ordinanza. La decisione riguarda la loro conformità alle norme vigenti e coinvolge le autorizzazioni rilasciate. La questione riguarda le modalità di applicazione e i permessi necessari per le Ztl nel Comune.

Milanesi attenzione, dopo lo spegnimento di 10 autovelox su 17 ora tocca alle ztl. Zone a traffico limitato che sono Area B, Area C, la ztl Montenapoleone che fino a oggi (da settembre al 31 marzo) ha fruttato 14,31 milioni di euro in multe, la ztl Isola e zone pedonalizzate come via Paolo Sarpi, via Dante e piazza Cordusio solo per fare degli esempi. Ecco: sono illegittime. Tutte. Il motivo? L'articolo 201, comma 1 bis, lettera G del Codice della Strada recita chiaramente che in tutte le aree ztl e di pedonalità urbana le telecamere devono obbligatoriamente essere omologate dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e non dal ministero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Autovelox non omologati e controlli carenti, il Comune continua a pagare errori evitabili

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