Napoli blindata per la visita di Papa Leone | tutte le decisioni del Comune dalle scuole alle strade alle ztl

Da napolitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si sta preparando per la visita pastorale di Papa Leone XIV, prevista per venerdì otto maggio. Le autorità locali hanno deciso di chiudere alcune strade e di istituire zone a traffico limitato in centro, oltre a mettere in atto misure di sicurezza nelle scuole e nelle aree circostanti. La città si trova sotto stretta sorveglianza per garantire lo svolgimento dell’evento senza problemi.

Napoli si prepara alla prima visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli in programma per venerdì otto maggio. «Camminava con loro» (Lc 24,15) è il versetto che dà il titolo alla visita. Tratto dal racconto dei discepoli di Emmaus, evoca il Risorto che si affianca a chi cammina nella fatica e nel.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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