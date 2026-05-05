Napoli blindata per la visita di Papa Leone | tutte le decisioni del Comune dalle scuole alle strade alle ztl

Napoli si sta preparando per la visita pastorale di Papa Leone XIV, prevista per venerdì otto maggio. Le autorità locali hanno deciso di chiudere alcune strade e di istituire zone a traffico limitato in centro, oltre a mettere in atto misure di sicurezza nelle scuole e nelle aree circostanti. La città si trova sotto stretta sorveglianza per garantire lo svolgimento dell’evento senza problemi.

Napoli si prepara alla prima visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli in programma per venerdì otto maggio. «Camminava con loro» (Lc 24,15) è il versetto che dà il titolo alla visita. Tratto dal racconto dei discepoli di Emmaus, evoca il Risorto che si affianca a chi cammina nella fatica e nel.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Papa Leone a Ponte Mammolo, strade chiuse per la visita del pontefice: tutte le informazioniQuinta e ultima visita pastorale del pontefice che ha deciso di salutare una parrocchia per ogni settore pastorale del vicariato Ultima tappa delle... Napoli, blocchi e divieti per la visita di Papa Leone XIV: le strade? Cosa scoprirai Quali strade saranno completamente chiuse al traffico venerdì mattina? Dove si sposteranno i residenti con il contrassegno H? Quali... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli blindata per la visita di Papa Leone: tutte le decisioni del Comune dalle scuole alle strade alle ztl; Napoli blindata per la visita di Papa Leone: stop alle auto e alla sosta sulle strisce blu, divieto anche di tuffi a mare; Papa a Napoli: città blindata, tutte le strade chiuse venerdì 8 maggio; Scuole chiuse a Pompei per la visita di Papa Leone: ecco i giorni. Napoli blindata per il Papa: venerdì scuole chiuse e città a piediVisita del Papa a Napoli l'8 maggio: scuole chiuse e strade blindate. Tutto quello che c'è da sapere sul piano traffico. stylo24.it Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone, il sindaco Manfredi firma l’ordinanzaIn occasione della visita di Papa Leone XIV venerdì 8 maggio, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Il Comune potrebbe estendere l’ordinanza anche ad altri quartieri: ecco quali sono, ... internapoli.it la Repubblica. . Un Papa che rifiuta di piegare la gerarchia ecclesiastica alle pressioni del potere politico e sceglie figure apertamente critiche nei confronti di un presidente populista. Leone XIV, nato a Chicago, primo pontefice statunitense della storia, si sta - facebook.com facebook Un falco in Vaticano: Rubio da papa Leone in missione di guerra x.com