Milano, 9 luglio 2026 – Si allentano, leggermente, le maglie della Ztl in zona Isola, che è attiva tutti i giorni dalle 19,30 alle 6 del mattino. La giunta Sala ha infatti approvato una delibera con alcune modifiche decise dopo le segnalazioni presentate dalle associazioni di categoria, dai residenti e dagli operatori della mobilità condivisa che prevedono, fra l'altro, la possibilità di accesso transito e sosta per i lavoratori che fanno i turni e già hanno un abbonamento agevolato “ Filoviaria 9 o 10 ” per le righe blu e per gli operatori delle attività economiche, con un veicolo per attività, anche loro provvisti di un abbonamento agevolato "Filoviaria 9 o 10”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Comune allarga le maglie per entrare nella Ztl all’Isola: dai panettieri alle aziende di pulizie, ecco le categorie “promosse”

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