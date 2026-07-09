Il Comune allarga le maglie per entrare nella Ztl all’Isola | dai panettieri alle aziende di pulizie ecco le categorie promosse

Da ilgiorno.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi, in zona Isola, le restrizioni della Ztl vengono allentate: le aziende di pulizie e i panettieri potranno entrare anche durante le ore di limitazione, che vanno dalle 19,30 alle 6 del mattino. La zona, che già era aperta ai veicoli durante il giorno, mantiene le restrizioni notturne, ma consente l’accesso a categorie prima escluse, ampliando così le possibilità di circolazione per alcune attività commerciali.

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Milano, 9 luglio 2026 –  Si allentano, leggermente, le maglie della Ztl in zona Isola, che è attiva tutti i giorni dalle 19,30 alle 6 del mattino. La giunta Sala ha infatti approvato una delibera con alcune modifiche decise dopo le segnalazioni presentate dalle associazioni di categoria, dai residenti e dagli operatori della mobilità condivisa che prevedono, fra l'altro, la possibilità di accesso transito e sosta per i lavoratori che fanno i turni e già hanno un abbonamento agevolato “ Filoviaria 9 o 10 ” per le righe blu e per gli operatori delle attività economiche, con un veicolo per attività, anche loro provvisti di un abbonamento agevolato "Filoviaria 9 o 10”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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