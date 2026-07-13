Lunedì 13 luglio, le Stelle di Branko indicano un momento complicato per l’Ariete, con difficoltà nella vita personale e familiare. La quadratura Luna-Saturno intensifica il senso di solitudine e l’isolamento dagli altri. La posizione dei pianeti influisce sulla percezione di distacco e di tensione nelle relazioni più vicine, creando un clima di sfida a livello emotivo.

Ariete Momento difficile della vita personale e familiare. Questo è un normale effetto della quadratura. Luna-Saturno, perché fa sentire forte la solitudine e fa provare un senso di isolamento dagli altri. Si tratta solo di sensazioni che molti proviamo quando un cambio della fase lunare non è a nostro favore, come questa Luna che diventa nuova tra oggi e domani, in Cancro. Non avete prestato abbastanza attenzione alle persone vicine, anche il vostro amore ha ragione di lamentarsi. Toro Conviene approfittare di questo cambio di Luna in Cancro, tra oggi e domani diventa nuova e quindi ottima per le questioni scritte, affari, rafforza anche la vostra posizione in ambienti che vi interessano e che cercate ormai da tempo di farne parte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko di lunedì 13 luglio: tutti i segni

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