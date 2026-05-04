Lunedì 4 maggio, l'oroscopo di Branko per tutti i segni evidenzia un inizio positivo per l'Ariete, con un ritorno felice e una buona partenza. Secondo le previsioni, chi critica l'equilibrio dei nati sotto questo segno non troverà motivi di lamentela, poiché oggi riescono a gestire con successo bisogni personali e impegni lavorativi, dimostrando presenza e attenzione in più ambiti.

Ariete Buona partenza, felice ritorno! Chi vi rimprovera di non essere equilibrati, oggi non avrà nulla da dire, in voi c'è un equilibrio fra bisogni personali e quelli connessi alla carriera, riuscite ad essere presenti ovunque. Se avete in mente un progetto, un'azione fuori dagli schemi stabiliti, che faccia colpo su qualcuno, agite sotto questa Luna in Sagittario, originale e senza paura. È Venere che vi rende così simpatici, Marte passionali, Mercurio chiacchieroni, chiedete qualcosa di più in amore. Toro Dopo la pausa festiva, immediata ripresa nel lavoro e in affari, che ricevono ottime stimolazioni e che saranno ancora più forti quando la Luna sarà in Capricorno, domani sera.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 4 maggio: tutti i segni

OROSCOPO DI INIZIO ANNO: GENNAIO 2026

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