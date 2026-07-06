Le Stelle di Branko di lunedì 6 luglio | tutti i segni

Ariete Fatti nuovi e stimolanti, cambiamenti inattesi, non vi spaventano. Al contrario, sono uno stimolo per fare anche di più, per superare i concorrenti e chi ambisce ai vostri stessi traguardi. Tanti fenomeni astrali nel cielo di quest'estate veramente di fuoco, ma il fuoco più bello siete voi - amati e desiderati. Domani nascerà una impegnativa Luna, fase ultimo quarto, che coinvolge la famiglia e la posizione che avete nel lavoro. Preparatevi, sapete cosa va cambiato. Toro Esprimete voi stessi e le vostre idee in ogni modo possibile, Mercurio vi aiuta nelle discussioni verbali e nelle questioni scritte, attenzione agli aspetti legali - avvertimento che troverete spesso nel vostro oroscopo finché abbiamo Giove in Leone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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