Le Stelle di Branko di lunedì 6 luglio | tutti i segni
Le previsioni di lunedì 6 luglio segnalano per l'Ariete l'arrivo di eventi inaspettati e novità che favoriscono l'innovazione. I cambiamenti improvvisi vengono percepiti come opportunità per migliorare le proprie performance e superare la concorrenza. Non ci sono altre indicazioni specifiche per gli altri segni in questo estratto.
Ariete Fatti nuovi e stimolanti, cambiamenti inattesi, non vi spaventano. Al contrario, sono uno stimolo per fare anche di più, per superare i concorrenti e chi ambisce ai vostri stessi traguardi. Tanti fenomeni astrali nel cielo di quest'estate veramente di fuoco, ma il fuoco più bello siete voi - amati e desiderati. Domani nascerà una impegnativa Luna, fase ultimo quarto, che coinvolge la famiglia e la posizione che avete nel lavoro. Preparatevi, sapete cosa va cambiato. Toro Esprimete voi stessi e le vostre idee in ogni modo possibile, Mercurio vi aiuta nelle discussioni verbali e nelle questioni scritte, attenzione agli aspetti legali - avvertimento che troverete spesso nel vostro oroscopo finché abbiamo Giove in Leone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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