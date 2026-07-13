envenuti nella settimana in cui le red flag dei segni zodiacali sono davvero rosse. Siamo al 13 luglio, ci sono persone che, dopo averle viste, ti fanno tornare a casa con il sorriso. E poi ci sono quelle che riescono nell’impresa opposta: passi due ore insieme a loro e hai bisogno di altre quattro ore di silenzio per recuperare le energie. Sì, queste sì che sono red flag. Le red flag dei segni zodiacali del 13 luglio: le persone che ti stancano più di una giornata senza Wi-Fi. La cosa buffa è che raramente te ne accorgi subito. All’inizio sembrano simpatiche, brillanti, perfino interessanti. Poi, piano piano, inizi a notare uno schema. Ogni conversazione gira sempre intorno a loro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le red flag dei segni zodiacali del 13 luglio: attenzione ai criticoni e ai rosiconi (Vergine, parlo con te)

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July Month Energy Reading | Aapke Liye Kya Aa Raha Hai @HealingConnections555

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