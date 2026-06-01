Il 1 giugno, l'Acquario è tra i segni zodiacali con comportamenti a rischio. Si consiglia di fare attenzione a eventuali tensioni o incomprensioni, spesso legate a risentimenti non risolti. La giornata è caratterizzata anche da situazioni di confronto o conflitto che potrebbero degenerare. È preferibile evitare discussioni accese e mantenere un atteggiamento più disteso. Le tensioni possono derivare da vecchie questioni non ancora chiare o risolte.

Il lunedì è fatto per sapere due cose in particolare: la prima, quanti giorni mancano al fine settimana, e la seconda, quali sono i segni zodiacali red flag della settimana, giusto per riuscire ad evitare la miriade di casi umani che ti toccherà beccare già dal lunedì. Te lo dico subito, c’è un’energia stranissima nei prossimi giorni. Molto bene. Le red flag dei segni zodiacali del 1 giugno: attenzione ai ritorni, ai segni d’Aria (e siamo solo a lunedì). Questa qui è una di quelle settimane in cui tutti sembrano avere nostalgia di qualcuno che in realtà li ha traumatizzati emotivamente. Che funny. Le conversazioni diventano ambigue, le persone tornano “solo per sapere come stai” e improvvisamente metà del pianeta sviluppa l’abilità di mandare segnali contrastanti come sport olimpico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le red flag dei segni zodiacali del 1 giugno: attenzione all’Acquario, e alle minestre riscaldate

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