Il 6 luglio, alcuni segni zodiacali mostrano segnali chiari di comportamenti problematici come ghosting e breadcrumbing. La settimana porta anche termini come orbiting, zombieing, love bombing e benching, che indicano modelli di relazione tossici. Questi segnali sono abbastanza evidenti da far venire voglia di aprire un gruppo di aiuto tra amici, se si riconoscono in alcuni di questi comportamenti.

envenuti nella settimana in cui le red flag dei segni zodiacali sono davvero rosse. Siamo al 6 luglio, arrivano quei termini come ghosting, breadcrumbing, orbiting, zombieing, love bombing, benching a fare capolino (di nuovo). A un certo punto sembrava che ogni comportamento discutibile avesse bisogno del suo termine inglese, del suo video su TikTok e di almeno una creator pronta a spiegarti, con sottofondo malinconico, perché quella persona “ti sta facendo il minimo indispensabile e tu lo stai scambiando per amore”. Sì, queste sì che sono red flag. Le red flag dei segni zodiacali del 6 luglio: ghosting, breadcrumbing, orbiting, zombieing, love bombing ( che paura ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le red flag dei segni zodiacali del 6 luglio: se ti fa venire voglia di aprire il gruppo “Raga aiuto”, probabilmente hai già la risposta

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Juillet 2026 12 Signes du Zodiaque (Tirage & point astro)

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