Viaggi in aereo le nuove regole dell’UE | cambia tutto

Le nuove regole dell’Unione Europea sui viaggi in aereo sono entrate in vigore, modificando alcune procedure e norme per i passeggeri. Chi ha già acquistato un biglietto non sarà soggetto a aumenti improvvisi dei prezzi causati dal rialzo del carburante. Le disposizioni riguardano principalmente la gestione delle tariffe e le modalità di comunicazione tra compagnie e clienti. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e stabilità nei costi dei voli.

Chi ha già acquistato un biglietto aereo non dovrà temere aumenti improvvisi legati al caro carburante. È questa la linea che la Commissione europea si prepara a mettere nero su bianco con un nuovo pacchetto di linee guida destinato al settore del trasporto aereo, travolto dalle tensioni internazionali e dal rischio di rincari energetici legati alla crisi in Medio Oriente. Il principio indicato da Bruxelles è chiaro: le compagnie aeree non potranno scaricare retroattivamente sui passeggeri i maggiori costi del carburante. In altre parole, niente supplementi aggiunti dopo l’acquisto del biglietto, anche se il prezzo del cherosene dovesse aumentare nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Pacchetti turistici, nuove regole UE 2025: che cosa cambia per viaggiatori, guide e associazioni Notizie correlate Viaggi con animali in UE: ecco le nuove regole su chip e vaccini? Cosa sapere Nuove norme UE dal 22 aprile 2026 regolano spostamenti di cani, gatti e furetti. Smart Working, cambia tutto da oggi: ecco le nuove regole per le aziende e cosa rischia chi non le applicaA partire da oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole sullo smart working che introducono sanzioni severe per i datori di lavoro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I prezzi dei voli stanno aumentando, ecco i consigli degli esperti per non svenarsi in vista della vacanze; Meno voli e biglietti più cari. Le previsioni dei prossimi mesi e i trucchi delle compagnie su bagaglio e posto; Crisi del carburante aereo: quali voli europei sono fermi?; I prezzi dei biglietti aerei spiccano il volo, Fino al 77% in più in cinque anni. Allarme jet fuel: le strategie in previsione dei viaggi estivi dei vacanzieriLa crisi carburante causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, ha acceso l'allarme jet-fuel. Voli a rischio in estate per i vacanzieri? meteo.it Arrivano le cuccette per dormire in economy durante i lunghi viaggi in aereo: la novità da maggio 2026, ecco quanto costa e come funzionaSei capsule a castello, 250 euro per 4 ore di riposo: ecco come Air New Zealand vuole rivoluzionare i voli intercontinentali ... ilfattoquotidiano.it https://www.il-meridiano.it/viaggi/22714-bali-nel-silenzio-assoluto-il-fascino-misterioso-del-nyepi.html #ilmeridianots #isoladibali - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV Un anno con Leone Viaggi, appelli e la missione da pastore del mondo di @SalvoCernuzio osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com