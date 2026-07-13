Le mogli di Courtois e De Bruyne posano insieme | pace fatta

Le mogli di Courtois e De Bruyne hanno pubblicato una foto insieme sugli spalti durante la partita tra Spagna e Belgio. La foto rappresenta una tregua simbolica dopo anni di tensioni tra i due calciatori.

Un segnale di distensione arriva dagli spalti: le mogli di Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne, Michèle Gerzig e Michèle De Bruyne, hanno pubblicato una foto insieme durante Spagna-Belgio, segnando una tregua simbolica dopo anni di gelo tra i due calciatori. Il rapporto tra il portiere e il centrocampista era stato compromesso nel 2013 dal celebre scandalo sentimentale che coinvolse Caroline Lijnen - ex compagna di De Bruyne - e lo stesso Courtois, un tradimento che portò a tensioni insostenibili durante il ritiro della nazionale e complicò una storia di amicizia nata ai tempi del Genk e proseguita al Chelsea. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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