Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono stati convocati dal ct Rudi Garcia per i Mondiali 2026 con il Belgio. I due calciatori, entrambi in forza a club italiani, hanno giocato insieme solo sei minuti nelle partite ufficiali prima della convocazione. La loro presenza in nazionale rappresenta una novità, ma la breve collaborazione in campo ha attirato l’attenzione degli appassionati. La convocazione arriva a pochi mesi dall’inizio del torneo, che si terrà nel Nord America.

? In Sintesi Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono stati ufficialmente convocati dal ct Rudi Garcia per disputare i Mondiali 2026 con la maglia del Belgio. Per i due fuoriclasse si tratta della quarta rassegna iridata vissuta fianco a fianco, un traguardo storico che però suona come una clamorosa beffa per il Napoli. Arrivati in estate per dominare la Serie A, i due hanno vissuto una stagione maledetta, falcidiata da gravi infortuni muscolari e, nel caso di Lukaku, da drammi personali e rotture con Antonio Conte. Il dato statistico è impietoso: in tutta la stagione 20252026, De Bruyne e Lukaku hanno giocato insieme nel Napoli per soli 6 minuti in una gara ufficiale. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Lukaku e De Bruyne ai Mondiali: la beffa per il Napoli, solo 6 minuti giocati insieme

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De Bruyne a spasso per Napoli: delirio in centro

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