Le meraviglie di Umbria Jazz Record di incassi e presenze | È il suono di una comunità

Umbria Jazz ha registrato un record di incassi e presenze, superando tutte le edizioni precedenti. I numeri sono stati molto alti, con un aumento significativo di pubblico rispetto agli anni passati. La manifestazione ha attirato un’ampia partecipazione, contribuendo a un forte afflusso di visitatori nella regione. Questi dati rappresentano un risultato straordinario per l’evento, che si conferma come uno dei principali appuntamenti musicali a livello nazionale.

Umbria Jazz batte tutti i record ed entra nella storia. Numeri impressionanti, superiori a qualsiasi precedente, fanno scendere il sipario su un’edizione delle meraviglie che si è chiusa ieri sera con Elvis Costello in esclusiva nazionale (l’ennesima) e con un doppio traguardo raggiunto: oltre 46mila biglietti venduti e oltre 3 milioni di incasso al botteghino, che superano i record di 42.035 biglietti e di 2,38 milioni di euro messi a segno nell’edizione 2024, con un incremento del 26%. "Ora lo posso dire, sono stracontento" esordisce il presidente della Fondazione UJ Stefano Mazzoni nella tradizionale conferenza di bilancio, ieri a Palazzo Graziani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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