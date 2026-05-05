Umbria Jazz Il programma delle meraviglie

L'Umbria Jazz si sta svolgendo in questi giorni, con un programma che si estende su undici giornate. Sono stati annunciati 275 eventi, di cui più della metà gratuiti, e complessivamente si contano 400 ore di musica dal vivo. Oltre 80 band si alternano sul palco, coinvolgendo più di 500 musicisti. Gli spettacoli si tengono su 15 palchi distribuiti tra spazi all’aperto e ambienti coperti, con la partecipazione di circa 1500 operatori del settore.

Undici, vorticosi giorni scanditi da 275 eventi di cui più della metà gratuiti e da 400 ore di grande musica con oltre 80 band, 500 musicisti e 15 palchi all’aperto e al chiuso, spalmati in tutta l’acropoli, per un totale di oltre 1500 addetti ai lavori. In più i 13 giorni di Clinics della Berklee School of Music con oltre 200 iscritti e 11 docenti del prestigioso college bostoniano. Sono i numeri delle meraviglie di Umbria Jazz 2026 pronta a invadere Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio con un cartellone stellare, svelato ieri a Milano, alla Listone Giordano Arena. Numeri importanti che restituiscono le dimensioni di uno dei più grandi festival italiani ed europei, al tempo stesso fenomeno culturale e turistico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Umbria Jazz Il programma delle meraviglie Umbria jazz Orvieto 2025/2026 Notizie correlate Umbria Jazz 2026, i concerti alla Galleria Nazionale: il programma e gli artistiPronto il calendario dei concerti di Umbria Jazz che saranno ospitati alla Sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria. Torino Jazz Festival 2026: il programma delle anteprime e i concerti gratuitiTutto pronto per la XIV edizione del Torino Jazz Festival che, sotto la direzione artistica di Stefano Zenni, animerà il capoluogo piemontese dal 25... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Umbria Jazz Il programma delle meraviglie; Umbria Jazz: presentato il programma completo dell’edizione 2026; Umbria Jazz torna a Perugia con oltre 500 artisti dal mondo, apre Sting; Oltre 500 artisti da tutto il mondo a Umbria Jazz. Umbria Jazz Il programma delle meravigliePresentata a Milano l’edizione 2026: 500 artisti , 80 band, 275 eventi (più della metà gratuiti) a Perugia dal 3 al 12 luglio. Omaggio a Dario Fo ... lanazione.it Oltre 500 artisti da tutto il mondo a Umbria JazzSting aprirà il 3 luglio la 53ma edizione di Umbria Jazz, in programma fino al 12 luglio nel centro storico di Perugia. In cartellone 274 eventi - oltre la metà gratuiti - con più di 80 band, 380 musi ... rainews.it Presentata l'edizione 2026 di Umbria Jazz. x.com Umbria Jazz 2026 omaggia un secolo di Davis e Coltrane Undici giorni di musica, oltre 500 artisti e un programma che guarda alla storia: il manifesto porta la firma di Dario Fo nell'anno del centenario L'articolo con il programma completo https://www.umbria2 - facebook.com facebook