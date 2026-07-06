Durante Umbria Jazz 2026, Farchioni 1780 ha organizzato l’evento ‘Ascoltare il mondo’ all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia. L’iniziativa, aperta al pubblico, si inserisce nel programma del festival e si concentra su temi legati a parola, suono e ascolto. La manifestazione coinvolge diverse attività culturali e si svolge nel contesto dell’edizione 2026 di Umbria Jazz.

Perugia, 6 lug. - (Adnkronos) - Nell'ambito della propria partecipazione a Umbria Jazz 2026, Farchioni 1780 ha presentato 'Ascoltare il mondo', un evento culturale aperto a tutti, all'Auditorium San Francesco al Prato di Perugia. Protagonisti dell'incontro, svoltosi il 4 luglio scorso, David Monacchi, compositore, ricercatore di ecosistemi sonori e archivista della biodiversità acustica mondiale, e Davide Rondoni, poeta, scrittore e saggista tra le voci più autorevoli della cultura italiana contemporanea e presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di san Francesco d'Assisi. Attraverso un dialogo tra parola e paesaggio sonoro, i due hanno accompagnato il pubblico in una rilettura del Cantico delle Creature come gesto universale di ascolto del mondo vivente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Umbria Jazz 2026, 'Ascoltare il mondo' evento tra parola, suono e ascolto

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Umbria Jazz 2026, alla scoperta del maxi-palco allArena Santa Giuliana

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