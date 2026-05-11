Le infradito con tacco stanno conquistando le vetrine e le strade durante l’Estate 2026, diventando le scarpe più in voga della stagione. Mentre le flip-flop tradizionali restano legate alle occasioni informali come la piscina o la spiaggia, le versioni con tacco si sono affermate come un elemento di stile più strutturato. La tendenza si distingue per l’uso di materiali e design curati, che le rendono adatte anche a situazioni più raffinate.

D imenticare la flip-flop da piscina, quella in gomma colorata infilata al volo dopo il mare, è il primo passo. Il secondo è accettare che, nell’Estate 2026, l’infradito non solo torna protagonista, ma sale anche sul tacco. Kitten heel, zeppa sottile, mules in pelle, cinturini minimali e punta appena allungata: la scarpa clichè dell’immaginario estivo diventa uno degli accessori più desiderati della stagione. Jeans e scarpe basse: 5 look che slanciano senza tacchi X Tra comfort e seduzione, nostalgia anni Novanta e gusto contemporaneo, per la Primavera-Estate 2026, il trend si è fatto ancora più chiaro. Diventando una delle scarpe chiave di stagione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La flip-flop si dà un tono: le infradito con tacco sono la scarpa più In dell’Estate 2026

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