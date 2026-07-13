Le indagini sulla morte della portavoce di Reform UK, trovata senza vita giovedì scorso, sono state trasferite alla sezione antiterrorismo della polizia britannica. La decisione è stata presa dopo le prime verifiche, che hanno portato a un approfondimento specifico su eventuali collegamenti con attività terroristiche. Le autorità continuano a lavorare per raccogliere prove e chiarire le circostanze della scomparsa. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli al momento.

Le indagini per la morte di Ann Widdecombe, portavoce di Reform UK trovata morta lo scorso giovedì, sono passate alla sezione antiterrorismo della polizia britannica. La polizia ha dichiarato di avere nuove informazioni e che l’uomo arrestato sabato per l’omicidio, un 28enne di nazionalità britannica, è ora accusato di “atti di terrorismo”. È un’evoluzione significativa delle indagini: inizialmente la polizia del Devon (contea in cui abitava Widdecombe, nell’Inghilterra sud-occidentale) aveva negato la presenza di elementi che facessero pensare a un omicidio con un movente politico e a un atto di terrorismo. La ministra dell’Interno britannica Shabana Mahmood ha scritto sui social che nel pomeriggio di lunedì fornirà aggiornamenti sull’indagine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le indagini per l’omicidio della portavoce di Reform UK sono passate alla sezione antiterrorismo della polizia britannica

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