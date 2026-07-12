Nella notte tra sabato e domenica nel South Yorkshire, un uomo è stato arrestato in relazione all’omicidio di un’ex parlamentare e portavoce di un partito di estrema destra trovata morta giovedì.

Nella notte tra sabato e domenica nel South Yorkshire, in Inghilterra, è stato arrestato un uomo sospettato di aver ucciso Ann Widdecombe, ex parlamentare e portavoce del partito di estrema destra Reform UK trovata morta giovedì. Dell’uomo si sa solo che ha 28 anni e che è bianco e di nazionalità britannica. È il secondo arresto che viene fatto per l’omicidio di Widdecombe: venerdì era stato arrestato un uomo di 26 anni, che era poi stato liberato il giorno dopo e che non è più coinvolto nelle indagini. Widdecombe aveva 78 anni ed era nota soprattutto per le sue posizioni conservatrici e a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, durante Brexit. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nel Regno Unito c’è stato un nuovo arresto per l’omicidio di Ann Widdecombe, portavoce di Reform UK

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