le iene andrea pisani verso la conduzione

Le Iene annunciano diverse novità per questa stagione. Inizialmente si pensava che il regista del programma non avrebbe rinnovato il contratto di una delle conduttrici, ma alla fine è stato deciso che sarà un altro comico a lasciare il ruolo. Max Angioni non prenderà più parte alla conduzione, mentre si parla di un possibile ingresso di un nuovo volto, con Andrea Pisani in corsa per sostituire la figura che lascerà il programma.

Per quest’anno aLe Ieneci saranno tante novità. Sebbene all’inizio si fosse ipotizzato che Davide Parenti, regista del programma,non volesse rinnovare il contratto a Veronica Gentili, alla fine non sarà lei a cambiare bensìMax Angioni. Il comico potrebbe essere sostituito daAndrea Pisani, membro dei Panpers e ex di Beatrice Arnera. Secondo un’indiscrezione diChi, infatti, pare che sia in pole position per la conduzione del programma che resta su Italia1 con 1 o 2 appuntamenti settimanali. Il comico ha già esperienza come conduttore, essendo stato al fianco diBelenperOnlyFun. L’estate scorsa si è parlato a lungo dellastoria finita tra Andrea Pisani e Beatrice Arnera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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