Rivoluzione per 'L'Isola dei Famosi'. Il celebre reality di Canale 5 si prepara a tornare in una veste completamente rinnovata, trasformandosi in un adventure game, senza studio ma con una conduzione sul campo, come accade già in altri reality come ad esempio 'Pechino Express'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la nuova edizione abbandonerà la location dell'Honduras, che aveva caratterizzato le ultime edizioni, per trasferirsi in un'isola delle Filippine. La partenza del cast, ancora top secret, è prevista nelle prossime settimane. Intanto è giallo sulla conduzione. Tramontata l'ipotesi di Belen Rodriguez, per il ruolo di conduttrice sul campo sarebbe in pole position il nome di Selvaggia Lucarelli, che ha inaugurato il suo rapporto con Mediaset quest'anno come opinionista al 'Grande Fratello Vip'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Selvaggia Lucarelli verso la conduzione de L'Isola dei Famosi. Addio a Ballando con le Stelle?

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