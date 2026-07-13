L’e-commerce cresce a due cifre | I pagamenti digitali leva per l’economia

L’e-commerce italiano registra una crescita a due cifre, con i pagamenti digitali sempre più utilizzati come metodo preferito sia online che nei negozi fisici. Secondo i dati, i pagamenti digitali sono diventati una scelta dominante tra i consumatori, sostituendo le modalità tradizionali. Questa tendenza evidenzia un incremento nell’adozione di strumenti di pagamento digitali, che ora rappresentano una leva importante per l’economia nazionale.

I pagamenti digitali non sono più una seconda opzione per gli italiani: sempre più spesso rappresentano la scelta principale con cui gestire i propri acquisti, sia online che nei punti vendita fisici. Una trasformazione che riflette un cambiamento profondo nelle abitudini di consumo e nel rapporto con il denaro. Dalla ricerca “La sfida della fiducia nel commercio digitale”, realizzata da Nomisma per Visa, emerge che nel 2025 il 26% degli italiani ha effettuato la maggior parte dei propri acquisti online e un ulteriore 29% acquista in egual misura tra canale fisico e digitale, con il 35% degli under 29 che compra online almeno una volta alla settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ecommerce was NEVER easy money

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