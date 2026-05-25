Pagamenti digitali nasce il progetto CBI-Comp
È stato avviato un nuovo progetto legato ai pagamenti digitali, denominato CBI-Comp. La società coinvolta, una società consortile per azioni e benefit con più di trent'anni di attività, ha annunciato questa iniziativa nel settore dei pagamenti digitali. La società opera nel campo da diversi decenni e ora si impegna in questa nuova collaborazione per sviluppare soluzioni innovative nel settore.
CBI è una società consortile per azioni e società benefit con oltre trent’anni di storia che sviluppa in ecosistema infrastrutture e servizi innovativi per lo scambio dei dati nel mondo dei pagamenti digitali e dell’ open finance, che le banche e fintech a loro volta offrono a cittadini e imprese in ottica business to business to consumer. Gli azionisti sono tutte le banche italiane e Poste Italiane. Da maggio 2023 CBI è anche società benefit affiancando al proprio oggetto sociale alcune importanti finalità di beneficio comune. A inizio maggio 2026, l’assemblea dei soci ha approvato l’esercizio di bilancio 2025 e tra i principali risultati emergono un aumento dei ricavi del 14% rispetto al 2024 e un Ebitda margin al 21%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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