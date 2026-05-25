È stato avviato un nuovo progetto legato ai pagamenti digitali, denominato CBI-Comp. La società coinvolta, una società consortile per azioni e benefit con più di trent'anni di attività, ha annunciato questa iniziativa nel settore dei pagamenti digitali. La società opera nel campo da diversi decenni e ora si impegna in questa nuova collaborazione per sviluppare soluzioni innovative nel settore.

CBI è una società consortile per azioni e società benefit con oltre trent’anni di storia che sviluppa in ecosistema infrastrutture e servizi innovativi per lo scambio dei dati nel mondo dei pagamenti digitali e dell’ open finance, che le banche e fintech a loro volta offrono a cittadini e imprese in ottica business to business to consumer. Gli azionisti sono tutte le banche italiane e Poste Italiane. Da maggio 2023 CBI è anche società benefit affiancando al proprio oggetto sociale alcune importanti finalità di beneficio comune. A inizio maggio 2026, l’assemblea dei soci ha approvato l’esercizio di bilancio 2025 e tra i principali risultati emergono un aumento dei ricavi del 14% rispetto al 2024 e un Ebitda margin al 21%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagamenti digitali, nasce il progetto CBI-Comp

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cbi Società Benefit: ricavi su +14% grazie al boom dei servizi digitaliCbi Società Benefit ha registrato un aumento del 14% nei ricavi, sostenuto principalmente dall’espansione dei servizi digitali.

Pagamenti digitali: Italia ferma al 21° posto Ue, il divario è enormeIn Italia, il numero di transazioni digitali pro capite si ferma a 181, mentre la media europea è di 246,8.

Temi più discussi: Qivalis, EUR-BANK, euro digitale: l'Europa ricerca la sua moneta digital; Addio contanti e assegni: gli italiani scelgono pagamenti digitali e bonifici istantanei; Pagamenti digitali in Italia: transazioni oltre 16 miliardi nel 2025 trainate dai bonifici istantanei; Bankitalia, avanzano pagamenti digitali, balzo bonifici instantanei.

L’evoluzione dei sistemi di pagamento su InternetNegli ultimi vent’anni il modo di effettuare pagamenti online è cambiato radicalmente. Se nei primi anni di internet gli utenti erano spesso diffidenti nei confronti delle transazioni digitali, oggi i ... altovicentinonline.it

Bankitalia, crescono i pagamenti digitali: balzo dei bonifici istantanei ma non crollano i prelievi in contantiProsegue la crescita, nel 2025, dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici instantanei per i quali la direttiva Ue ha imposto all ... affaritaliani.it