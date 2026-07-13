Le ‘bergamasche’ brillano in nazionale | Safa Allaoui medaglia d’oro con l’Italvolley Under 22

Safa Allaoui, atleta del ChorusLife Volley Bergamo, ha conquistato una medaglia d’oro con la nazionale italiana under 22 nel torneo internazionale. La vittoria si è verificata durante la competizione disputata di recente, confermando il ruolo di spicco dell’atleta nel settore giovanile. La squadra italiana ha ottenuto il primo posto nella categoria, con Allaoui tra le protagoniste. La competizione ha visto la partecipazione di diverse nazionali giovanili, con l’Italia che ha prevalso nelle finali.

Quella del ChorusLife Volley Bergamo è un’estate che viaggia su due binari paralleli. Da una parte quello di un club al lavoro per essere sempre più competitivo, che ha sottoscritto una partnership in grado di rappresentare un punto di svolta, e che intanto ha lavorato negli uffici per l’iscrizione al campionato (ufficialmente iscritto al prossimo campionato). Dall’altra quello di tutte le giocatrici impegnate con le varie nazionali in giro per il mondo, togliendosi soddisfazioni importanti. In questo senso la copertina è tutta per la classe 2006 Safa Allaoui, che ha conquistato il titolo di Campionessa d’Europa Under 22 con la maglia dell’Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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