Il duo centese Cristofori-Furgeri ha vinto la medaglia d’oro al festival nazionale e internazionale di Cervia. La competizione, chiamata Feinda, è uno degli eventi più prestigiosi nel settore della danza sportiva. Gli atleti della scuola di ballo Ritmo Danza hanno ottenuto il massimo riconoscimento durante la gara. La manifestazione ha visto partecipanti da diverse regioni, confermando l’importanza dell’appuntamento nel calendario della danza.

Importanti risultati per gli atleti centesi della scuola di ballo Ritmo Danza, alla competizione Feinda, il festival nazionale e internazionale della danza, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama della danza sportiva. La manifestazione, ospitata ogni anno a Cervia, richiama migliaia di coppie provenienti dall’Italia e dall’estero, che si confrontano nelle discipline delle danze standard, latino-americane e Ten Dance, rappresentando un punto di riferimento per il movimento internazionale della danza sportiva. Tra le coppie centesi spicca il successo di Gabriel Cristofori e Asia Furgeri, che hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria 1011 Assoluto Standard della competizione nazionale, confermando il loro talento e la qualità del lavoro svolto in palestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medaglia d’oro per il duo centese Cristofori-Furgeri al festival nazionale e internazionale di Cervia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Liberi di scegliere”: a Cervia la decima Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche. La Fondazione Lega del Filo d’Oro: «Oltre l’isolamento, ora il diritto all’autodeterminazione»A Cervia si tiene la decima Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche, organizzata dalla Fondazione Lega del Filo d’Oro.

Teatro dialettale: i vincitori del 21° festival nazionale “Città di Lanciano-Maschera d’oro”Quasi vent’anni dopo, gli “Amici della Ribalta” hanno presentato nuovamente a Lanciano lo spettacolo “Torna Ta-Pù” durante la cerimonia di chiusura...