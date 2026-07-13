Valter Lavitola ha dichiarato di aver ospitato gratuitamente un inviato di Report nel suo bed and breakfast, chiamato «Il faro gianicolense», situato vicino a un ristorante di mare. Le affermazioni sono state oggetto di accertamenti da parte della Rai, che sta verificando le parole dell’affarista. Il bed and breakfast dispone di sei camere ed è ubicato a circa 53 metri dal bistrot «Cefalù».

Cambio di inquadratura. Si esce dal ristorante di Valter Lavitola, si volta l’angolo e si entra nel suo bed and breakfast, «Il faro gianicolense», sei camere in affitto a un tiro di schioppo (53 metri) dal bistrot di mare «Cefalù», buen ritiro gastronomico dell’amico (ex?) Sigfrido Ranucci. E così il romanzo monteverdino da politico-gastronomico-giudiziario diventa anche immobiliare nella Roma degli affitti brevi. I vertici della Rai da oggi verificheranno se l’azienda di Stato abbia mai pagato la società di Lavitola (titolare del B&B dal 2019) per conto di Report. Se in queste stanze abbiano alloggiato i cronisti e le fonti del programma televisivo che fa tremare la politica. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Lavitola: «Ranucci? Ospitai gratis l'inviato di Report nel mio B&B». Gli accertamenti della Rai sulle parole dell’affarista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Ranucci, Lavitola: "Se dubitasse di me gli sputerei". E la Rai cancella le repliche ReportL’8 aprile 2026, Lavitola ha dichiarato che, se avesse dubbi su di lui, gli sputerebbe in faccia.

Attentato a Ranucci, perquisita la casa dell’intermediario di Lavitola, Gomes Tavares. La Rai sospende le repliche estive di ReportGli investigatori hanno perquisito l’abitazione di Gomes Tavares, intermediario legato a Lavitola, nell’ambito delle indagini sull’attentato a...

Temi più discussi: Lavitola: Ranucci? Ospitai gratis l'inviato di Report nel mio B&B. Gli accertamenti della Rai sulle parole dell'affarista; Le chat di Lavitola, l'esposto di FdI in procura, il futuro di Report e l’ipotesi passo indietro: cosa sappiamo del caso Ranucci; Lavitola e Ranucci: ristoranti, intrighi, potere. Il romanzo da ombrellone tra Monteverde e l’Africa; Sicurezza aerea, l'Europa ci ripensa: durante il volo in cabina di pilotaggio bisogna essere sempre in due.

Lavitola: Ranucci? Ospitai gratis l'inviato di Report nel mio B&B. Gli accertamenti della Rai sulle parole dell’affaristaVerifiche su pagamenti, o sull’uso della struttura come base. Il centrodestra spinge per far sì che la tv pubblica proceda a un audit interno per il giornalista di Report ... roma.corriere.it

La Rai studia i casi più controversi. Lui si difende: mai manovrati da LavitolaROMA Guai a chiamarle indagini. Da viale Mazzini replicano così: Sulla vicenda di Report e di Lavitola indaga, semmai, la magistratura. La Rai tuttavia è decisa ... ilmessaggero.it