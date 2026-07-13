Lavitola | Ranucci? Ospitai gratis l' inviato di Report nel mio B&B Gli accertamenti della Rai sulle parole dell’affarista

Da roma.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valter Lavitola ha dichiarato di aver ospitato gratuitamente un inviato di Report nel suo bed and breakfast, chiamato «Il faro gianicolense», situato vicino a un ristorante di mare. Le affermazioni sono state oggetto di accertamenti da parte della Rai, che sta verificando le parole dell’affarista. Il bed and breakfast dispone di sei camere ed è ubicato a circa 53 metri dal bistrot «Cefalù».

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Cambio di inquadratura. Si esce dal ristorante di Valter Lavitola, si volta l’angolo e si entra nel suo bed and breakfast, «Il faro gianicolense», sei camere in affitto a un tiro di schioppo (53 metri) dal bistrot di mare «Cefalù», buen ritiro gastronomico dell’amico (ex?) Sigfrido Ranucci. E così il romanzo monteverdino da politico-gastronomico-giudiziario diventa anche immobiliare nella Roma degli affitti brevi. I vertici della Rai da oggi verificheranno se l’azienda di Stato abbia mai pagato la società di Lavitola (titolare del B&B dal 2019) per conto di Report. Se in queste stanze abbiano alloggiato i cronisti e le fonti del programma televisivo che fa tremare la politica. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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