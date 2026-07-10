Attentato a Ranucci perquisita la casa dell’intermediario di Lavitola Gomes Tavares La Rai sospende le repliche estive di Report

Gli investigatori hanno perquisito l’abitazione di Gomes Tavares, intermediario legato a Lavitola, nell’ambito delle indagini sull’attentato a Ranucci. La Rai ha sospeso le repliche estive di Report. Non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni dell’intervento o sui risultati della perquisizione. Le indagini continuano senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Proseguono le indagini sull’attentato ai danni del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Gli investigatori hanno perquisito l’abitazione di Gomes Clesio Tavares, il 47enne considerato dagli inquirenti il tramite tra Valter Lavitola, ritenuto il mandante, e il gruppo che avrebbe materialmente collocato l’ordigno all’esterno dell’abitazione del giornalista. L’attività investigativa è stata svolta in un comune dell’area napoletana dove l’uomo vive con la compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Il ruolo di Tavares. Secondo quanto ricostruito, Tavares ora si trova in Camerun, suo Paese d’origine. Gli investigatori ipotizzano che sarebbe stato lui a reclutare gli esecutori materiali dell’attentato. 🔗 Leggi su Open.online

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07-07-2026 - Attentato a Ranucci, indagato per strage Valter Lavitola

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