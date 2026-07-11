Chi è Gomes Clesio Tavares il faccendiere di Lavitola coinvolto nell'attentato a Sigfrido Ranucci

Gomes Clesio Tavares, coinvolto nell’indagine sull’attentato a Sigfrido Ranucci, è accusato di aver fatto da tramite tra il mandante e i quattro esecutori materiali. L’indagine coinvolge anche Valter Lavitola. Tavares è considerato un faccendiere, secondo le fonti investigative, e sarebbe stato partecipe nel coordinare le azioni legate all’attentato. Le autorità stanno esaminando i suoi ruoli e i collegamenti con gli altri sospettati.

Gomes Clesio Tavares è indagato insieme a Valter Lavitola nell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Avrebbe fatto da tramite al mandante e ai quattro esecutori materiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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