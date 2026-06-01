Manduria accoltellato mentre tenta di sedare una lite | ferito un 27enne
Un uomo di 27 anni è stato accoltellato mentre cercava di calmare una lite. L’incidente è avvenuto in una zona pubblica e ha causato il ferimento dell’uomo, che è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze precise dell’aggressione né sull’identità dell’aggressore. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dell’episodio.
Tarantini Time Quotidiano Una serata che avrebbe dovuto concludersi senza conseguenze si è trasformata in pochi istanti in un grave episodio di violenza. A Manduria un giovane di 27 anni è finito in ospedale dopo essere stato raggiunto da una coltellata durante una lite scoppiata tra alcuni ragazzi. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il 27enne non sarebbe stato coinvolto direttamente nel diverbio. Vedendo la situazione degenerare, avrebbe cercato di intervenire per separare i contendenti e riportare la calma. Un gesto che, però, gli sarebbe costato caro. Nel corso della colluttazione, infatti, il giovane sarebbe stato colpito con un fendente all’addome. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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