Manduria accoltellato mentre tenta di sedare una lite | ferito un 27enne

Notizia in breve

Un uomo di 27 anni è stato accoltellato mentre cercava di calmare una lite. L’incidente è avvenuto in una zona pubblica e ha causato il ferimento dell’uomo, che è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze precise dell’aggressione né sull’identità dell’aggressore. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dell’episodio.