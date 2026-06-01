Un giovane di 27 anni è stato accoltellato all'addome durante una lite tra giovani nella notte a Manduria. La discussione, iniziata tra più persone, è finita con un colpo di coltello. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per ricostruire l’accaduto e avviare le indagini. Non ci sono ancora dettagli sulle cause della lite o sull’identità dell’aggressore.

Una lite tra giovani degenera nel sangue nella notte a Manduria, dove un ragazzo di 27 anni è rimasto ferito all'addome da un colpo di coltello. Il giovane, un incensurato del posto, si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale "Marianna Giannuzzi", dove è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118. Le sue condizioni restano sotto stretto monitoraggio medico ma, secondo quanto si è appreso nelle ultime ore, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. La dinamica dell'episodio è tuttora al vaglio degli inquirenti, ma i primi accertamenti sembra che la vittima non fosse il bersaglio della discussione e non avrebbe preso parte alla rissa iniziale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Manduria, accoltellato nella notte mentre tenta di sedare una lite: 27enne in ospedale

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