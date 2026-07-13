È morto Sam Neill leggenda di Jurassic Park

Da liberoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore neozelandese Sam Neill è deceduto lunedì 13 luglio 2026 a Sydney, in Australia, all’età di 78 anni. La notizia è stata annunciata dalla famiglia tramite un comunicato sui social media. Neill è noto per il suo ruolo nella serie di film Jurassic Park. La famiglia non ha fornito dettagli sulle cause della morte.

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L’attore neozelandese Sam Neill è morto lunedì 13 luglio 2026 a Sydney, in Australia, all’età di 78 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia con un comunicato sui social.Non sono state rese note le cause del decesso. Recentemente Neill aveva annunciato di essere guarito da un linfoma angioimmunoblastico a cellule T (stadio tre), diagnosticatogli nel 2022. La famiglia ha dichiarato: “Sam era circondato dai suoi cari e si è spento con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita. La perdita è stata improvvisa e inaspettata”. Hanno ringraziato il personale del St Vincent’s Private Hospital e chiesto rispetto della privacy. Sam Neill, nato Nigel John Dermot Neill nel 1947 in Irlanda del Nord, si trasferì in Nuova Zelanda da bambino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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