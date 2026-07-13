Il 13 luglio 2026, durante il World Massage Championship a Copenaghen, Laura Cavarischia, titolare di un centro di modellamento corpo, si è classificata tra i primi dieci al mondo nella categoria Body Shaping. La concorrente ha raggiunto questa posizione all’interno di una competizione internazionale dedicata alle tecniche di massaggio e modellamento del corpo. La sua partecipazione si è conclusa con questa posizione di rilievo, che la colloca tra i migliori professionisti del settore a livello globale.

Tolentino, 13 luglio 2026 – Tolentino al World Massage Championship di Copenaghen: Laura Cavarischia, titolare de "La Creazione - Centro modellamento corpo" è entrata nella prestigiosa Top Ten mondiale nella categoria Body Shaping, posizionandosi tra i primi dieci professionisti al mondo. La capitale danese ha ospitato un'edizione da record, con la partecipazione di circa 290 terapisti d'élite provenienti da 59 nazioni diverse. Le performance sono state valutate da una giuria internazionale composta da circa 40 giudici esperti scelti dalla International Massage Association, che hanno analizzato con criteri rigorosi: la tecnica, l'ergonomia e l'efficacia dei trattamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Laura Cavarischia nella top ten mondiale nella categoria body shaping

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