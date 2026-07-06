La carica dei governatori del centrodestra caratterizza anche questa nuova tornata del Governance poll, la classifica annuale stilata per il Sole 24 Ore. Quest’anno è il presidente della Puglia Decaro il più apprezzato, attestandosi primo in classifica. Ma a colpire è lo “squadrone” dei governatori del centrodestra che si collocano nella top ten. Secondo classificato è Stefani alla guida del Veneto. Terzo Fedriga, Friuli Venezia Giulia. Al quarto e quinto posto ci sono i governatori della Calabria, Occhiuto, e del Piemonte, Cirio. Sesto classificato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Un settimo posto a Giani, presidente della toscana rossa e poi a chiudere un altro terzetto del centrodestra: Ottavo Schifani, presidente della Sicilia, Vito Bardi, della Basilicata e decimo Acquaroli, presidente delle Marche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La carica dei governatori di centrodestra nella classifica del Sole 24 Ore. Acquaroli per la prima volta nella top ten

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