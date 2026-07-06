La carica dei governatori di centrodestra nella classifica del Sole 24 Ore Acquaroli per la prima volta nella top ten
La classifica annuale del Governance poll, pubblicata dal Sole 24 Ore, evidenzia la presenza di molti governatori di centrodestra. Per la prima volta, uno di loro rientra nella top ten, confermando la presenza significativa di rappresentanti di questa coalizione nella graduatoria. La classifica si basa su valutazioni legate alla gestione e all’operato dei governatori, con una particolare attenzione ai risultati raggiunti nel loro mandato.
La carica dei governatori del centrodestra caratterizza anche questa nuova tornata del Governance poll, la classifica annuale stilata per il Sole 24 Ore. Quest’anno è il presidente della Puglia Decaro il più apprezzato, attestandosi primo in classifica. Ma a colpire è lo “squadrone” dei governatori del centrodestra che si collocano nella top ten. Secondo classificato è Stefani alla guida del Veneto. Terzo Fedriga, Friuli Venezia Giulia. Al quarto e quinto posto ci sono i governatori della Calabria, Occhiuto, e del Piemonte, Cirio. Sesto classificato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Un settimo posto a Giani, presidente della toscana rossa e poi a chiudere un altro terzetto del centrodestra: Ottavo Schifani, presidente della Sicilia, Vito Bardi, della Basilicata e decimo Acquaroli, presidente delle Marche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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