Firenze si posiziona al nono posto nella classifica mondiale di Time Out dedicata alle città con la migliore vita culturale. La rivista inglese ha stilato un elenco che comprende le città più riconosciute per le proprie attività culturali, includendo musei, eventi e patrimonio artistico. La selezione si basa su vari indicatori relativi alla presenza e alla qualità dell’offerta culturale delle diverse località. La graduatoria comprende dieci città, con Firenze che si colloca tra le prime posizioni.

Firenze, 18 maggio 2026 – Firenze è tra le dieci migliori città al mondo per la cultura. A certificarlo è la prestigiosa rivista inglese Time Out, che ha inserito il capoluogo toscano al nono posto della classifica mondiale dedicata alle città con la migliore vita culturale. E c’è un dato che rende il riconoscimento ancora più significativo: la nostra è l’unica città italiana presente nelle prime venti posizioni. La graduatoria è stata costruita attraverso un sondaggio che ha coinvolto oltre 24mila abitanti di più di 150 città nel mondo. A differenza delle tradizionali classifiche turistiche, Time Out ha scelto di basarsi soprattutto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze entra nella top ten mondiale della cultura: è nona nella classifica di Time Out

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Top 10 Most Shocking Events of WW2 You Didnt | Part 3

Sullo stesso argomento

Barilla entra nella top ten della reputazioneNel panorama globale delle grandi aziende, la reputazione è sempre più una metrica concreta, misurabile e competitiva.

Acqua "salata", Firenze nella top ten delle province più care d'ItaliaIn Toscana ci sono i costi più alti d'Italia per quanto riguarda il servizio idrico, con tutte le province - Firenze compresa - che registrano spese...

Firenze entra nella top ten mondiale della cultura: è nona nella classifica di Time OutLa città è l’unica italiana tra le prime venti posizioni. La rivista inglese premia musei, mostre, teatri ed eventi: Un museo a cielo aperto tra Rinascimento e cultura contemporanea ... lanazione.it