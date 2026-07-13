L' attore di Jurassic Park è scomparso a 78 anni L' annuncio dalla famiglia

Da iodonna.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni a Sydney, lunedì 13 luglio. La famiglia ha annunciato la scomparsa sui social, descrivendola come una perdita improvvisa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È morto l’attore Sam Neill, che fu il paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Neill sia è spento a Sydney lunedì 13 luglio, come annunciato sui social dalla sua famiglia, che ha parlato di una perdita che ha colto tutti di sorpresa. Kate Middleton sui social: «Non siete soli, camminiamo insieme contro il cancro» X Leggi anche › Cancro al pancreas, una nuova strategia: cosa cambia dopo lo studio spagnolo Sam Neill, l’annuncio della famiglia. «È con immenso dolore che la famiglia di Sam Neill annuncia la sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia. Sam era circondato dai suoi cari e si è spento con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita, si legge nella breve nota pubblicata online. 🔗 Leggi su Iodonna.it

l attore di jurassic park 232 scomparso a 78 anni l annuncio dalla famiglia
© Iodonna.it - L'attore di Jurassic Park è scomparso a 78 anni. L'annuncio dalla famiglia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sam Neill, star of Jurassic Park, has died, family says

Video Sam Neill, star of Jurassic Park, has died, family says

Notizie e thread social correlati

Addio a Sam Neill: l'attore di Jurassic Park aveva 78 anniL’attore neozelandese Sam Neill è morto lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia, all’età di 78 anni.

Addio a Sam Neill, l’attore neozelandese star di Jurassic Park: aveva 78 anniL’attore neozelandese noto per il ruolo in Jurassic Park è morto all’età di 78 anni.

Temi più discussi: È morto Sam Neill, l’attore protagonista di Jurassic Park; Morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park, Peaky Blinders e Lezioni di piano; Addio a Sam Neill, l’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni; Sam Neill, addio al paleontologo di Jurassic Park. Era stata una delle star di Peaky Blinders.

jurassic park l attore di jurassicÈ morto Sam Neill, il protagonista di Jurassic Park: aveva 78 anniSam Neill è morto a 78 anni a Sydney. L'attore di Jurassic Park e Peaky Blinders lascia un'eredità di oltre 50 anni tra cinema e televisione ... corrieredellosport.it

jurassic park l attore di jurassicÈ morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park: aveva 78 anniÈ morto a 78 anni Sam Neill, il celebre Alan Grant di Jurassic Park: dal cinema internazionale alle grandi interpretazioni televisive. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web