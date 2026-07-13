L' attore di Jurassic Park è scomparso a 78 anni L' annuncio dalla famiglia
L’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni a Sydney, lunedì 13 luglio. La famiglia ha annunciato la scomparsa sui social, descrivendola come una perdita improvvisa.
È morto l’attore Sam Neill, che fu il paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Neill sia è spento a Sydney lunedì 13 luglio, come annunciato sui social dalla sua famiglia, che ha parlato di una perdita che ha colto tutti di sorpresa. Kate Middleton sui social: «Non siete soli, camminiamo insieme contro il cancro» X Leggi anche › Cancro al pancreas, una nuova strategia: cosa cambia dopo lo studio spagnolo Sam Neill, l’annuncio della famiglia. «È con immenso dolore che la famiglia di Sam Neill annuncia la sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia. Sam era circondato dai suoi cari e si è spento con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita, si legge nella breve nota pubblicata online. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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