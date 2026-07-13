L’Atalanta accelera per portare a Bergamo il talento bosniaco Alajbegovic

L'Atalanta ha avviato la trattativa per portare in squadra l’esterno d’attacco bosniaco nato nel 2007. Il giocatore, che ha partecipato ai Mondiali con il collega Kolasinac, arriva da un’esperienza internazionale. L’operazione prevede un investimento di circa 25 milioni di euro più bonus. La società bergamasca sta lavorando per definire i dettagli dell’accordo e portare il giovane talento in Italia.

CALCIOMERCATO. Esterno d’attacco classe 2007, è reduce dall’avventura ai Mondiali con il nerazzurro Kolasinac. Operazione da 25 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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