atalanta avanti tutta per il bosniaco kerim alajbegovic

L’Atalanta ha presentato un’offerta di 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus futuri per il trasferimento di Kerim Alajbegovic dal Bayer. La società bergamasca accelera sui tempi, cercando di portare il giocatore in Italia il prima possibile. Non sono state rese note le cifre ufficiali dell’accordo, né i dettagli sul contratto. La trattativa è in corso tra le due parti.

L’Atalanta schiaccia sul gas per portare in tempi rapidi a Bergamo, mettendo sul piatto un’offerta da 25 milioni più 5 di bonus futuri al Bayer Leverkusen, il non ancora 19enne bosniaco Kerim Alajbegovic, fresco reduce da un Mondiale da assoluto protagonista giocando in tutte e quattro le gare disputate dai bosniaci e a segno contro il Qatar con una rete spettacolare. L’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno intensificato nelle ultime ore i contatti, già consolidati da anni, con il Bayer Leverkusen (da cui l’Atalanta nelle ultime estati ha acquistato prima l’olandese Bakker nel 2023... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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